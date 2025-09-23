Звуки пулеметной очереди напугали жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

Актау. Фото автора

О предполагаемой стрельбе жители областного центра начали сообщать сегодня, 23 сентября. По их сообщениям, звуки, похожие на пулеметную очередь, слышали несколько раз в промежутке между 06:00 и 08:00 часами в районе 3, 4 и 5 микрорайонов. Некоторые жители говорят, что слышали их и в верхней части города, в частности, в 26 микрорайоне.

«За время нашей дороги мы слышали, как была пулеметная очередь. Сначала подумала, что гром. У нас какие-то учения проходят или что-то страшное ожидается? Жутковато стало, в мире столько всего сейчас творится», - спрашивают очевидцы.

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе проходят учения Минобороны РК. Как сообщил его представитель, все действия проходят в районах. В Актау учения с участием кораблей запланированы на 26 сентября.

Издание ожидает комментарий от департамента полиции Мангистауской области.