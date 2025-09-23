18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.09.2025, 14:13

Куда жаловаться на резкий скачок цен на социальные продукты в Мангистау

Общество 0 1 274 Ольга Максимова

В областном центре ведется мониторинг цен на социально-значимые продукты. Предпринимателей, завышающих цены на этот перечень товаров, штрафуют, передает Lada.kz со ссылкой на департамент торговли и защиты прав потребителей региона.  

Продукты. Фото из архива
Продукты. Фото из архива

Проверяющие в лице сотрудников департамента торговли и защиты прав потребителей обошли рынки и крупные магазины региона и ознакомились с ценами. В перечень социально-значимых товаров (СЗПТ) входят 19 наименований продуктов: мука, хлеб, рожки, гречневая крупа, рис, картофель, морковь, лук, белокочанная капуста, сахар, подсолнечное и сливочное масла, говядина, куры, молоко, кефир, яйца, соль и творог.

Как рассказали в департаменте, за превышение торговой надбавки на СЗПТ в размере 15% от отпускной цены законом предусмотрен штраф. За восемь месяцев оштрафовали 112 предпринимателей.

По социально-значимым продуктам питания, торговыми сетями по Мангистауской области с акиматом города был заключен меморандум еще в 2023 году о непревышении надбавки в 10% на социально-значимые продукты питания. В связи с этим данные нормы сегодня регулируются, и данный меморандум действует до 31 декабря 2026 года, то есть нарушений не имеется, - рассказал Рауан Мухаев, руководитель департамента торговли и защиты прав потребителя.

В случае выявления фактов превышения торговой надбавки на СЗПТ жители могут обращаться с заявлением в департамент торговли и защиты прав потребителей.

Кроме того, Министерство торговли и интеграции сообщило сегодня, 23 сентября, о запуске горячей линии по вопросам, связанным с ситуацией на рынке говядины.

На горячую линию можно обратиться по вопросам, связанным с уровнем цен на говядину, торговыми надбавками в торговых точках, а также при возникновении проблем с поставками продукции, - сообщили в Минторговли.

В Мангистауской области это номера: 8 (7292) 43-14-34; 8 (7292) 43-01-17.

Напомним, по данным статистики, Мангистауская область в июле лидировала по цене на мясо.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Да никуда мы не пожалуемся, всё бесполезно. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Если ещё не подняли НДС до 16%, а тут уже цены растут. Представляете сколько будет стоить ГАЗ и бензин на заправках, оттуда и рост цен после нового года.
23.09.2025, 12:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

