В Жанаозене пройдут публичные слушания по тарифам на подачу воды

Жанозенским потребителям хотят поднять тарифы на воду. Жителям города предлагают принять участие в публичных слушаниях, передает Lada.kz .

Состоится мероприятие 31 октября в 11:00 часов в актовом зале ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды», расположенном в здании предприятия.

Обсуждать будут проект тарифов и тарифных смет ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды» по услугам подачи воды по магистральным трубопроводам (питьевая и морская вода) на 2026-2030 годы.

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области приглашает принять участие жителей, представителей органов местного самоуправления, независимых экспертов и иных заинтересованных лиц.

Напомним, публичные слушания по тарифам на газ пройдут в Актау 17 октября.