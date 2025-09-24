Из армии в психушку: в Сухопутных войсках прокомментировали происшествие со срочником в Бейнеу

Қазақ тіліне аудару

Правоохранительные органы проводят проверку по факту возможных неправомерных действий в отношении рядового, передает Lada.kz со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВС РК.

Сухопутные войска. Иллюстративное фото sarbaz.kz

В пресс-службе Сухопутных войск ВС РК сообщили, что с момента прибытия в воинскую часть в ходе бесед с командованием и психологом рядовой Шынтемиров неоднократно обозначал нежелание проходить военную службу. В Вооружённых силах подтвердили, что солдат попал в психиатрическую больницу.

«Он 15 сентября был госпитализирован в психоневрологический диспансер города Актау с предварительным диагнозом «психическое расстройство». Об этом было сообщено родителям военнослужащего. Для более углублённого обследования планируется направление рядового Ш. в Главный военный клинический госпиталь Министерства обороны в Астане», - говорится в сообщении.

Напомним, в Мангистауской области 18-летний солдат Султан Шынтемиров попал из армии в психиатрическую больницу. Родные считают, что причиной стала дедовщина.