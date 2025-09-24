В Мангистау модернизируют центральную больницу за счет возвращенных активов

В Бейнеуском районе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту зданий многопрофильной центральной районной больницы. Реализация проекта осуществляется за счет активов, возвращенных государству благодаря принятым мерам органов прокуратуры, сообщает Lada.kz.
По данным Генеральной прокуратуры РК, медучреждение на более чем 170 коек ежегодно принимает свыше 320 тысяч пациентов.
На сегодняшний день действующая районная больница не в полной мере отвечает потребностям населения в оказании экстренной и специализированной медицинской помощи, что вынуждает пациентов обращаться в крупные города.
По данным переписи населения на 1 января 2025 года, в районе проживает более 68 тысяч человек. Для жителей особенно важно иметь доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. С учетом роста численности населения и интенсивного развития района принято решение о модернизации учреждения, - говорится в соообщении.
Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений и оснащение современным оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для реанимации и операционных блоков.
В обновленной больнице будут открыты инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, а также другие специализированные службы, приемное отделение оснастят системой триажа.
Реализация данного проекта позволит жителям района и близлежащих населенных пунктов получать доступную и качественную медицинскую помощь на современном уровне.
Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Мангистауской области.
Система триажа (или медицинская сортировка) – это процесс распределения пострадавших и больных на группы по степени срочности и однородности необходимой медицинской помощи, чтобы обеспечить максимально эффективное использование ресурсов и спасти больше жизней, особенно при массовых происшествиях или в условиях перегруженности медицинских учреждений.
