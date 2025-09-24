18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
542.8
637.84
6.49
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
24.09.2025, 10:20

В Мангистау модернизируют центральную больницу за счет возвращенных активов

Общество 0 1 091 Наталья Вронская

В Бейнеуском районе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту зданий многопрофильной центральной районной больницы. Реализация проекта осуществляется за счет активов, возвращенных государству благодаря принятым мерам органов прокуратуры, сообщает Lada.kz.
 

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

По данным Генеральной прокуратуры РК, медучреждение на более чем 170 коек ежегодно принимает свыше 320 тысяч пациентов.

На сегодняшний день действующая районная больница не в полной мере отвечает потребностям населения в оказании экстренной и специализированной медицинской помощи, что вынуждает пациентов обращаться в крупные города.

По данным переписи населения на 1 января 2025 года, в районе проживает более 68 тысяч человек. Для жителей особенно важно иметь доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. С учетом роста численности населения и интенсивного развития района принято решение о модернизации учреждения, - говорится в соообщении.

Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений и оснащение современным оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для реанимации и операционных блоков.

В обновленной больнице будут открыты инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, а также другие специализированные службы, приемное отделение оснастят системой триажа.

Реализация данного проекта позволит жителям района и близлежащих населенных пунктов получать доступную и качественную медицинскую помощь на современном уровне.

Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Мангистауской области.

Для справки

Система триажа (или медицинская сортировка)  это процесс распределения пострадавших и больных на группы по степени срочности и однородности необходимой медицинской помощи, чтобы обеспечить максимально эффективное использование ресурсов и спасти больше жизней, особенно при массовых происшествиях или в условиях перегруженности медицинских учреждений.

3
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?