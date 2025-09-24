В Мангистау модернизируют центральную больницу за счет возвращенных активов

Қазақ тіліне аудару

В Бейнеуском районе стартовал масштабный проект по капитальному ремонту зданий многопрофильной центральной районной больницы. Реализация проекта осуществляется за счет активов, возвращенных государству благодаря принятым мерам органов прокуратуры, сообщает Lada.kz .

По данным Генеральной прокуратуры РК, медучреждение на более чем 170 коек ежегодно принимает свыше 320 тысяч пациентов.

На сегодняшний день действующая районная больница не в полной мере отвечает потребностям населения в оказании экстренной и специализированной медицинской помощи, что вынуждает пациентов обращаться в крупные города.

По данным переписи населения на 1 января 2025 года, в районе проживает более 68 тысяч человек. Для жителей особенно важно иметь доступ к своевременной и качественной медицинской помощи. С учетом роста численности населения и интенсивного развития района принято решение о модернизации учреждения, - говорится в соообщении.

Проект предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию зданий, строительство новых пристроек, открытие специализированных отделений и оснащение современным оборудованием: компьютерными и магнитно-резонансными томографами, ангиографами, аппаратами УЗИ экспертного класса, оборудованием для реанимации и операционных блоков.

В обновленной больнице будут открыты инсультный и кардиологический центры, отделения медицинской реабилитации, травматологии и ортопедии, а также другие специализированные службы, приемное отделение оснастят системой триажа.

Реализация данного проекта позволит жителям района и близлежащих населенных пунктов получать доступную и качественную медицинскую помощь на современном уровне.

Ход реализации проекта находится на контроле прокуратуры Мангистауской области.

Для справки

Система триажа (или медицинская сортировка) – это процесс распределения пострадавших и больных на группы по степени срочности и однородности необходимой медицинской помощи, чтобы обеспечить максимально эффективное использование ресурсов и спасти больше жизней, особенно при массовых происшествиях или в условиях перегруженности медицинских учреждений.