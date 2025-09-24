Онкологи проведут бесплатный прием населения в Актау и Мунайлы

Қазақ тіліне аудару

В субботу, 27 сентября, в Мангистауском областном онкологическом диспансере и в Бейнеуской районной поликлинике пройдет День открытых дверей. Цель мероприятия – выявление всех видов раковых заболеваний на ранней стадии, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы Мангистауского областного онкоцентра

День открытых дверей будет проходить с 09:00 до 13:00 часов. Жителям региона необходимо иметь при себе удостоверение личности.

В Бейнеуской районной поликлинике прием будут вести два профессора из областного онкодиспансера, онкохирург, онкогинеколог, маммолог. Это специалисты проведут бесплатные консультации.

Подобные Дни открытых дверей проводятся в нашем центре каждый месяц. Цель – своевременное выявление онкозаболеваний. С этого года мы начали проводить такие мероприятия одновременно в двух местах в один день, и это дает хороший результат. Благодаря тщательному медицинскому обследованию у посетителей выявляются не только онкологические, но и другие заболевания, и мы разъясняем пути их лечения, - отмечают специалисты.

Также в рамках мероприятия будет проведена проверка работы врачей общей практики, медперсонала кабинетов обследования, специалистов доврачебного кабинета, специалисты проведут обучение и наставничество для медицинских работников.