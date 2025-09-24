18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.09.2025, 17:27

Вкус родного края в каждом кусочке: студенты из Мангистау создали необычные десерты

Общество

На стыке традиций и инноваций в регионе родился новый гастрономический бренд  курт-шоколад. Авторами идеи стали преподаватели и студенты Мангистауского туристического колледжа. Свой продукт они готовятся представить на международной выставке «Caspian», сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

По словам мастера производственного обучения Елданы Есен, сочетание курта и шоколада – это смелый эксперимент, где древний степной продукт получает новое современное звучание.

Курт с шоколадом – это особый десерт, приготовленный по специальной технологии. При варке сохраняются кальций, белок и витамины, а шоколад дополняет кисловатый вкус курта нежной сладостью. В итоге получился гармоничный баланс традиций и кондитерского искусства, - рассказала Елдана Есен.

Но курт-шоколадом дело не ограничилось. На выставке команда колледжа представит ещё одно оригинальное угощение  макарон (популярное французское кондитерское изделие – прим. авт.) из тары и талкана. В основу десерта легли степные продукты: тары, талкан, курт и каймак из верблюжьего молока.

Главная особенность в том, что курт приготовлен на основе шубата. Это придаёт десерту яркий национальный колорит. Хрустящая оболочка, нежная текстура ганаша и кисловатые нотки курта создают неповторимый вкус, - отметила эксперт проекта WorldSkills Казахстан по Мангистауской области Альбина Ретбаева.

Авторы идеи уверены: такие эксперименты позволяют не только удивлять гурманов, но и популяризировать богатство казахской кухни, вплетая её элементы в современные гастрономические тренды.

Отмечается, выставка «Caspian» – одна из крупнейших культурно-экономических площадок региона, где свои проекты представляют компании и мастера из разных стран.

