Какую погоду принесет октябрь, рассказали синоптики Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Фото: Lada.kz / Сергей Кораблев

Метеослужба предоставила консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на октябрь.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается +11,1..+15,5°С, что выше нормы на 1° (норма: +10,0..+13,8°С).

В первой декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от +10..+15°С до +3..+8°С, днем от +22..+27°С до +15..+20°С, на западе области +24°С. В конце декады повышение температуры воздуха ночью до +8..+13°С, днем до +20..+25°С.

Во второй декаде ожидается постепенное похолодание ночью до +2..+7°С, днем до +14..+19°С. В конце декады вероятно повышение температуры воздуха ночью до +7..+12°С, днем до +19..+24°С, на севере области +16°С.

В третьей декаде прогнозируется понижение температуры воздуха ночью от +7..+12°С до 0..+5°С, днем от +19..+24°С, на севере области +16°С до +10..+15°С. Затем – колебание температуры воздуха ночью от +5..+10°С до 0..+5°С, на севере области – до заморозков в 3°С, днем от +15..+20°С, на севере +10°С до +10..+15°С, на севере Мангистау +5°С.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части региона, выше нормы – на северо-западе области (норма: 9-13 мм).