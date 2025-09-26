На выставку пожарной техники приглашают жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

В рамках празднования Дня города в субботу, 27 сентября, состоится выставка спасательной и пожарной техники, Lada.kz .

Фото предоставили в ДЧС региона

Мероприятие начнется в 15:00 часов у сцены амфитеатра на набережной 15 микрорайона.

Организаторы приглашают горожан принять участие: будет вестись видеосъемка с дрона, поэтому людей просят поддержать праздник.

К слову, сегодня, 25 сентября, колонны спецмашин на дорогах вызвали вопросы и беспокойство у жителей областного центра. По инфомации ДЧС региона, появление спецтехники связано с парадом пожарной и спасательной техники в честь 30-летия МЧС РК.

Напомним, День города отметят 27 сентября. В честь этого события пройдут концерты и спортивные турниры.