26.09.2025, 09:13

Потерявшая троих детей из-за отравления угарным газом семья из пригорода Актау пройдет ЭКО

Общество 0 2 484 Сергей Кораблев

Семья, потерявшая троих детей в результате отравления угарным газом, получила сертификат на бесплатную процедуру экстракорпорального оплодотворения. Видео с вручением подарка распространилось в социальных сетях, вызвало отклик и поддержку по всей стране, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

Видео с вручением сертификата на ЭКО супругам из Мангистау, было опубликовано на странице Алмасбека Батырова в Instagram. Там же муж и жена, переживающие страшное горе рассказали о том, как все произошло. 

Сама трагедия произошла в этом году, 23 февраля. В жилом доме в Мунайлинском районе от угарного газа погибли старшая дочь 1995 года рождения, сын 2009 года и младшая девочка 2012 года. Пострадала также тетя детей, которая в тот день присматривала за ними, но она чудом осталась жива. 

Мать семьи, Кумисай Оралбайкызы, рассказала, что в момент трагедии находилась в Астане. Ее супруг Айдарбек был на работе. Оказалось, что газ был открыт, дети отравились насмерть.

Глава семьи признается на видео, что был категорически против ЭКО, но со временем все же решился на этот шаг благодаря поддержке близких и друзей.

По словам родителей, все трое детей были добрыми, послушными и хорошо учились. Старшая дочь к тому же ждала ребенка и находилась на втором месяце беременности, сын учился в колледже, а младшая девочка - в Smart School.

Никому не пожелаем такой трагедии. До сих пор не осознали, что произошло. Дом, где раньше звучал детский смех, теперь пуст, - поделились супруги.

Вручение сертификата на ЭКО стало символом надежды для семьи. Пользователи соцсетей выразили поддержку и пожелали супругам обрести счастье и снова стать родителями.

Напомним, 23 февраля в жилом массиве «Каламкас», что в Мунайлинском районе, жертвами угарного газа стали четыре члена одной семьи. В результате происшествия погибли двое подростков - девочка 2012 года рождения, парень 2009 года рождения, а также их старшая сестра, женщина 1995 года рождения. Тетя подростков, 1969 года рождения, выжила.

