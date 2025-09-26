Запустить новый автобусный маршрут просят жители Актау

Қазақ тіліне аудару

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

По словам горожан, рядом с домом №1 расположены социально значимые объекты: поликлиника №2, университет имени Есенова и баня «Саура». Несмотря на это, общественный транспорт здесь не курсирует.

Чтобы попасть в поликлинику №2, приходится выходить на остановке «Мечеть» и идти пешком довольно долго. Между тем, 26 микрорайон считается одним из крупных в городе, - отмечают жители.

Они просят власти рассмотреть вопрос о запуске дополнительного маршрута для удобства населения.

В городской администрации сообщили, что в Актау на сегодняшний день действуют 10 общественных маршрутов, охватывающих все микрорайоны. К 26 микрорайону можно добраться автобусами №2, №3 и №5 со стороны 27 микрорайона, а также автобусами №103 и №104 со стороны 11А микрорайона.

Открытия по данной дороге нового автобусного маршрута в настоящее время власти не планируют.

Напомним, ранее на автобусных маршрутах города был добавлен новый остановочный пункт.