На состояние спуска в 14 микрорайоне пожаловались жители Актау

Местные жители пожаловались на разбитую лестницу без пандусов в 14 микрорайоне. Власти прокомментировали ситуацию, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Лестничный спуск, по словам жильцов, находится в неудовлетворительном состоянии. Бетонные плиты давно потрескались, местами провалились и сместились, из-за чего поверхность стала неровной и опасной для прохожих, говорят горожане.

Особая проблема - отсутствие пандусов. Подняться или спуститься здесь с детской коляской, велосипедом или на инвалидном кресле попросту невозможно. Для маломобильных горожан такая ситуация превращается в серьезное препятствие.

Тротуарные плиты на подходе к спуску также требуют восстановления.

В городском акимате сообщили, что в 2026 году в 14 микрорайоне начнутся работы по обновлению инженерных сетей.

После их завершения запланировано благоустройство территории, в рамках которого будет реконструирована и указанная лестница, - пообещали чиновники.

Напомним, ранее в городской администрации предоставили информацию о благоустройстве микрорайонов и проделанной в них работе.