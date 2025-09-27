Кто теперь занимается вопросом бродячих собак в Актау?

Қазақ тіліне аудару

В редакцию поступили жалоба на увеличение количества бродячих собак в городе. Куда обращаться по данному вопросу, рассказали в акимате Актау, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Многодетная мама из 26 микрорайона рассказала, что в парке у центральной мечети увеличилось количество бродячих собак. Некоторые из них, по словам женщины, не имеют чипов и могут представлять угрозу.

Здесь много бродячих собак, это опасно для детей. С ребенком страшно гулять, он ведь бегает и ты не знаешь, как на это отреагирует бездомная собака, возможно, она окажется агрессивна. Иногда дети и вовсе пугаются и плачут, - поделилась жительница Гульзия.

В городском акимате сообщили, что в пределах Актау отлов безнадзорных собак и кошек, а также их доставка во временное место содержания в данный момент осуществляют сотрудники ГКП «Актауская городская ветеринарная станция».

По жалобам на агрессивных животных жителям посоветовали обращаться по телефону: 52-40-55, а также по электронной почте: s_g_90@list.ru.