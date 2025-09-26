В Баянды открыли кадетский класс «Жас сақшы» в честь ветерана полиции

Қазақ тіліне аудару

Фото МВД РК

Главная цель нового образовательного проекта - патриотическое и правовое воспитание молодежи, формирование дисциплины, чувства ответственности и правовой культуры.

Класс назван в честь ветерана органов внутренних дел, старшины полиции Борше Абишкалиева.

Родившийся в 1937 году в Мангистау, он посвятил службе в органах внутренних дел более двух десятилетий, работая в Бейнеу и Жетыбае милиционером, командиром строевого подразделения и инспектором дорожно-патрульной службы.

В 1993 году Борше Абишкалиев вышел на пенсию в звании «старшина полиции». Воспитанный на трудолюбии и честности, он стал достойным примером для молодежи и воспитанников кадетского класса, говорят в полиции.

На открытии присутствовал начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Сагындык Аяганов. Он поздравил школьников и подчеркнул, что подобные инициативы играют важную роль в профилактике правонарушений среди подростков, формировании патриотизма, уважении к закону и дисциплины. Создание кадетских классов «Жас сақшы» направлено на воспитание у детей гражданской позиции, понимания ценности правопорядка и ответственности перед обществом и государством с ранних лет.

