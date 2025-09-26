18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 09:25

Турист о впечатлениях от Актау: Городу не хватает детских зон и ярких красок

Общество

В редакцию Lada.kz пришло сообщение от туриста, побывавшего в Актау, который поделился своими впечатлениями о городе. По его словам, был огорчён отсутствием в городе достаточного количества детских, спортивных и воркаут-площадок.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В своем обращении гость Актау отметил, что город очень тихий и спокойный.

Здесь так тихо, люди никуда не торопятся, доброжелательные. На пешеходных переходах водители пропускают, в магазинах и торговых центрах придерживают двери, никто не толкается и не ругается. Солнце здесь светит особенно ярко. Я искренне полюбил Актау и даже захотел бы здесь жить, - отметил он.

Однако, по мнению туриста, у Актау есть и слабые стороны. В первую очередь его огорчило отсутствие современных детских зон.

Только вот одна печаль, искренне деток жалко. Они играют во дворах на пустырях или даже на лестницах. В других городах активно развиваются воркаут-площадки, дворовые футбольные поля, детские и спортивные площадки. А в таком красивом и богатом городе, как Актау, их практически нет», — поделился мужчина.

Он также предложил идею, как сделать Актау еще привлекательнее и уютнее.

Если раскрасить дома в разные цвета, то вообще красота будет.  В Костанае, например, здания советской постройки покрасили в яркие тона — желтый, синий, красный, зеленый. Это преобразило весь облик города. Если и Актау пойдет по такому пути, он сможет превратиться в настоящую сказку, — сказал гость города.

Редакция Lada.kz обратилась в акимат Актау с запросом о том, какие меры предпринимаются для организации детского досуга.

В акимате рассказали, что в текущем году с целью обновления изношенных детских игровых и спортивных площадок на территории города запланирована установка 80 детских игровых и 50 спортивных площадок.

Для реализации данных работ были проведены конкурсные процедуры. По итогам конкурса победителем стало ТОО «Болашак-Озен». С началом сентября подрядной организацией, в соответствии с утвержденным графиком, начаты соответствующие работы по обновлению. Завершение указанных работ планируется поэтапно до марта 2026 года. Кроме того, в рамках проекта «Бюджет народного участия» в текущем году будут реализованы 10 проектов, набравших 50 и более голосов. В рамках проекта предусматривается строительство детских игровых, футбольных, воркаут-площадок, а также зон отдыха, - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее в акимате заявляли, что областном центре обновят детские площадки, так как порядка 40% из них изношены. 

