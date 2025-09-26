18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
26.09.2025, 15:26

В Актау открыли еще одну новую школу современного типа

Общество 0 1 662 Лиана Рязанцева

Сегодня, 26 сентября, в Актау в рамках национального проекта «Келешек мектептері» открыли еще одну новую школу, передает Lada.kz  со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

 

Фото пресс-службы акимата
Фото пресс-службы акимата

Новая средняя школа №34 рассчитана на 1500 учащихся, расположена она в 20 микрорайоне.

В торжественном мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, пожелав коллективу успехов в работе нового образовательного учреждения.

Эта школа — построенный по поручению Главы государства социальный объект. Воспитание детей — самая большая инвестиция в будущее страны, поэтому мы должны уделять особое внимание качеству образования и безопасности детей. Новый образовательный центр построен в соответствии с мировыми стандартами и может на равных соперничать со школами развитых стран. Среди 15 постсоветских государств именно Казахстан строит такие школы. Сегодня другие страны также перенимают наш опыт. Наша главная приоритетная задача — это сферы образования и здравоохранения. На эти два направления со стороны государства не жалеют средств, — сказал Нурдаулет Килыбай.

По данным пресс-службы акимата, новая школа общей площадью более 14 тысяч квадратных метров располагает 67 учебными кабинетами. Среди них классы по направлениям: STEM, робототехнике, дизайну и современным технологиям, музыке и культуре питания, что позволит обеспечить всестороннее развитие учащихся, говорят в акимате.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены сенсорная комната, кабинет поддержки инклюзивного образования, а также установлен специализированный лифт. Для обеспечения безопасности объект полностью оснащён системой видеонаблюдения, на его территории обустроены игровые и спортивные площадки.

В акимате  отметил,  что ранее в регионе в рамках проекта «Келешек мектептері» были открыты девять школ с охватом более 7 500 детей. Кроме того, до конца года по проекту в Актау, Жанаозене и Мунайлинском районе будут сданы в эксплуатацию ещё три новые школы.

