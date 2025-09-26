Водители удивились появлению неизвестной камеры в пригороде Актау

В пригороде Актау автолюбители обратили внимание на неожиданно появившуюся камеру, установленную над проезжей частью. Устройство вызвало интерес и вопросы у автолюбителей. Чтобы выяснить, кому принадлежит камера и с какой целью она установлена, редакция Lada.kz направила официальный запрос в департамент полиции региона.
Новое оборудование, установленное над дорогой в районе дач "Татьяна", вызвало множество вопросов у водителей, так как никакой официальной информации о его назначении и принадлежности пока не было предоставлено.
Некоторые жители предположили, что камера может быть связана с системой контроля дорожного движения или фиксацией нарушений правил, однако официального подтверждения этим догадкам люди не получили.
В департаменте полиции региона сообщили, что камера не относится к их компетенции и не была установлена по инициативе правоохранительных органов.
Возможно, камеру установил один из предпринимателей — владелец магазина. Это не является нарушением. Предприниматель мог разместить оборудование по согласованию с коммунальной службой, на балансе которой находится данный столб, - предположили в ведомстве.
