26.09.2025, 20:37

Жителей 10 микрорайона Актау возмутила громкая музыка и шум машин на территории торгового центра

Общество 0 3 758 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz с жалобами обратились жители дома №1 в 10 микрорайоне. По их словам, сегодня, 26 сентября, на территории расположенного рядом с их домом торгово-развлекательного комплекса проводилось мероприятие, и громкая музыка вместе с ревом автомобилей нарушала тишину. В городской администрации прокомментировали ситуацию.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Жители комплекса «Ботанический сад», расположенного в 10 микрорайоне, пожаловались на громкую музыку, звучавшую на территории недавно построенного рядом с их домом ТРК.

Вот такой праздник нам устроил акимат совместно с ТРК «Saya Park». В отделе внутренней политики акимата нам пояснили, что разрешение было выдано, так как территория частная и огорожена забором. Значит, они имеют право проводить там любые мероприятия. Мы уже направили обращение в прокуратуру: из 70 квартир 41 высказалась против. Громкая музыка вместе с ревом автомобилей нарушает тишину, придя после работы, мы вынуждены не отдыхать, а мучиться, — сообщили жители.

В городской администрации сообщили, что проведение фестиваля «AUTOFEST» было согласовано, так как данное мероприятие является ежегодным.

Территория проведения не является государственной, а относится к частной собственности. Перед подачей официального обращения в акимат организаторы предварительно согласовали с ОСИ жилого дома. Мероприятие проводится до 21:00, что соответствует требованиям законодательства о соблюдении тишины и общественного порядка, - заключили в акимате.

В прошлом году фестиваль «AUTOFEST» проводился на территории амфитеатра.

Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
чё ж не перед аки матом? - забора нет там. захотят слепят, установят и попилят...
27.09.2025, 00:57
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

