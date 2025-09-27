Жители 10 микрорайона Актау опровергли заявления акимата о согласовании проведения «AUTOFEST» с ними

Қазақ тіліне аудару

В Актау продолжается скандал вокруг фестиваля «AUTOFEST», который вызвал волну возмущения жителей 10 микрорайона из-за сильного шума и рёва автомобилей. Объединение собственников имущества (ОСИ) дома №1 выступило с официальным обращением, в котором обвинило городскую администрацию в распространении недостоверной информации, передает Lada.kz.

фото ТРК “Saya Park”. Архив

В ОСИ подчеркнули, что никаких согласований с жителями организаторы фестиваля не получали, а заявления о «поддержке» со стороны жильцов не соответствуют действительности.

«Наши жители уже испытывают невыносимый дискомфорт от громкой музыки и рёва автомобилей. У нас есть подтверждение, что большинство жильцов высказались против проведения фестиваля. Более того, в день получения уведомления (25 сентября) мы письменно уведомили ТРК “Saya Park” о несогласии», – говорится в обращении.

По данным ОСИ, акимат выдал разрешение на проведение фестиваля ещё 18 сентября, за неделю до того, как жители впервые получили уведомление. Организаторы, в свою очередь, якобы заверили ОСИ, что именно городская администрация сообщила им о согласовании с жильцами и отсутствии проблем.

«Мы требуем от городской администрации публичного опровержения своих ложных заявлений о согласовании с нашим ОСИ, а также служебной проверки факта выдачи разрешения без получения согласия собственников жилья», – заявили в объединении.

Жители настаивают, что их мнение не было учтено, а процедура согласования нарушена.

Напомним, ранее редакция Lada.kz сообщала о жалобах жителей 10 микрорайона на громкую музыку и шум машин, раздававшихся с территории ТРК «Saya Park» во время проведения «AUTOFEST»