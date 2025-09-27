Сотрудники службы пробации Мангистау совместно с благотворительным фондом помогают бывшим осужденным одеждой и едой

Қазақ тіліне аудару

В Каракиянском районе состоялась акция по поддержке подопечных службы пробации. Совместно с благотворительным фондом «Мы – люди, мы вместе» сотрудники пробации раздали одежду людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Акция прошла в рамках меморандума о сотрудничестве между фондом и подразделениями пробации Мангистауской области.

«Подобные мероприятия помогают не только оказать материальную помощь, но и поддержать наших подопечных морально. Мы благодарны фонду за совместную работу и надеемся, что такие акции будут проходить регулярно», — отметили в службе пробации Каракиянского района.

В прошлом году фонд заключил меморандум со всеми районными службами пробации. Бывшие осужденные, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить помощь и поддержку в виде продуктов питания и одежды, переданной в дар жителями Мангистауской области.

Организаторы подчеркнули, что помощь нуждающимся продолжится и в других районах области.