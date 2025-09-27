Мангистауские фермеры представили козье молоко и сыры на ярмарке в Астане

Қазақ тіліне аудару

В Астане проходит крупная сельскохозяйственная ярмарка, на которой свои товары представили производители со всей страны. Особое внимание гостей привлекла делегация Мангистауской области: местные фермеры привезли продукцию из козьего молока и широкий ассортимент сыров, передает Lada.kz по информации Алесандры Григорьевой, организатора семейного дела.

фото сгенерировано ИИ на основе стоп-кадра из видео

По словам участников, мангистауские производители представили регион достойно, показав качественную и экологически чистую продукцию. В отличие от других областей, где локальные бренды были представлены слабо, Мангистауская область обеспечила полноценное участие своих фермеров.

"Хочу поблагодарить акимат Мангистауской области и управление сельского хозяйства региона за организацию и поддержку. Радостно видеть, что власти действительно заинтересованы в развитии и популяризации местных производителей", — отметил один из участников выставки.

Посетители ярмарки отметили, что продукция из Мангистау отличается натуральностью и особым вкусом, а участие в таких мероприятиях помогает фермерам расширять рынок сбыта и находить новых партнёров.