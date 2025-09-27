Рев моторов и выставка техники: байкеры Актау закрыли мотосезон-2025

Қазақ тіліне аудару

Сегодня, 27 сентября, в Актау прошло традиционное закрытие мотосезона. На улицы города выехали около 60 байков — от классических «чопперов» до спортивных мотоциклов с мощными двигателями. В колоне были представители мотоклуба "MCC Club Aktau Bikers" и девушки из мото-сообщества "Gorgon’s", а также гости из Атырау, передает Lada.kz.

фото Lada.kz

Организатором закрытия выступил мотоклуб "MCC Club Aktau Bikers". Мотоциклисты собрались на парковке в парке "Ак Бота", где с двухколесной техникой могли познакомиться все желающие. Здесь также состоялось небольшая развлекательная программа. Затем мотоциклисты проехали по главным улицам, сделали круг почета в районе набережной и остановились у стеллы "I love Aktau", где состоялась небольшая фотосессия.

Президент клуба отметил, что сезон 2025 года для участников мотодвижения стал по-настоящему насыщенным на события.

«Мы участвовали в городских праздниках — 9 Мая, 1 июня, Дне государственных символов Республики Казахстан, поддерживали велопробеги, катались по бездорожью и устраивали выезды к морю. Главное, что сезон прошёл без серьёзных происшествий. Хотим пожелать, чтобы все байкеры всегда возвращались домой живыми и здоровыми, соблюдали правила и дарили городу новые яркие события».

Для девушек из мотосообщества "Gorgon’s" этот сезон стал тоже запоминающимся и ярким — клуб отметил своё четырёхлетие. Участницы не ограничились городскими заездами: они ездили на международные фестивали и мотослеты.

«Этот год был ВАУ — с мощной энергетикой, новыми знакомствами и дорогами, которые объединяют. Мы побывали в Самаре на MotoRockFest «Листопад», съездили в Башкирию. Каждая поездка — это отдельная история, полная эмоций, дружбы и свободы», — рассказали в клубе.

Закрытие мотосезона для байкеров Актау стало не просто традицией, а настоящим праздником всего сообщества, объединяющего любителей мотоциклов. Мужчины и девушки вместе показали, что мото — это не только про технику, но и про единство, драйв и любовь к дороге.

Теперь все ждут весны, чтобы снова услышать рев моторов и открыть новый сезон.