В Актау открылась бесплатная творческая студия для детей

Инклюзивные занятия творчеством могут посещать как дети с особыми потребностями, так и без них, передает Lada.kz .

Фото предоставлено ОФ «Луара»

Творческая студия с бесплатными кружками для детей и подростков открылась при общественном фонде «Луара».

Детям и подросткам предлагают записаться на посещение занятий по народным танцам и танцевально-двигательную терапию, живописи и рисования с элементами арт-терапии. Также проходят занятия на уникальной песочной панели для развития воображения и эмоциональной гармонии.

Наши кружки – это не просто обучение, это пространство творчества, радости и гармонии, где каждый ребёнок сможет раскрыть свои способности. Все занятия проходят бесплатно при поддержке управления культуры, языков и архивов Мангистауской области, - сообщили в фонде.

Контакт для получения более подробной информации: +7 (702) 6-636-682.