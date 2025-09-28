И зимой, и летом: маршрут до баз отдыха в Актау сделали постоянным

Қазақ тіліне аудару

Общественный транспорт до баз отдыха теперь будет курсировать круглый год, сообщает Lada.kz .

Фото автора

В редакцию Lada.kz неоднократно поступали обращения от населения с вопросом о том, до какого времени будут работать сезонные маршруты.

В городской администрации уточнили, что автобус маршрута №6Б будет перевозить пассажиров от воинской части до базы отдыха «Алау» без ограничений по сезону.

Для удобства населения автобус будет курсировать круглый год, - отметили в акимате.

Таким образом, теперь жители и гости города смогут без проблем добираться до популярных мест отдыха в любое время года.

Нужно отметить, что на текущий момент в мобильном приложении 2ГИС действительно отображается перевижение автобуса №6Б.

Напомним, ранее сообщалось о том, что маршруты автобусов до баз отдыха изменились. Подробнее по ссылке.