Ремонт на три дня? На гремящую ливневку вновь жалуются жители Актау

Жители 4 микрорайона снова жалуются на шумный ливнесток возле дома №5. На днях его починили, но, как утверждают люди, результат оказался нулевым, сообщает Lada.kz.
По словам жителей 4 микрорайона, конструкция гремела годами, а недавно чиновники пообещали устранить проблему. На этой неделе техника действительно выезжала, ремонт провели.
Приехали, сделали на скорую руку. Прошло всего три дня, и как слышно на видео – результата нет. Пусть вернут ту же бригаду и переделают работу. Это просто плевок в лицо жителям, - возмущаются люди.
Горожане просят акимат снова обратить внимание на проблему и выполнить ремонт качественно, чтобы наконец решить вопрос, который доставляет дискомфорт уже долгое время.
Корреспондент Lada.kz повторно обратился за разъяснением в городской акимат.
Напомним, жители 4 микрорайона жаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд».
Ранее местные жители раскритиковали качество недавнего ремонта ливневой канализации в центре города.
Позже в городской администрации рассказали о проводимых в городе работах по их модернизации.
