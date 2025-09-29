Ремонт на три дня? На гремящую ливневку вновь жалуются жители Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители 4 микрорайона снова жалуются на шумный ливнесток возле дома №5. На днях его починили, но, как утверждают люди, результат оказался нулевым, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По словам жителей 4 микрорайона, конструкция гремела годами, а недавно чиновники пообещали устранить проблему. На этой неделе техника действительно выезжала, ремонт провели.

Приехали, сделали на скорую руку. Прошло всего три дня, и как слышно на видео – результата нет. Пусть вернут ту же бригаду и переделают работу. Это просто плевок в лицо жителям, - возмущаются люди.

Горожане просят акимат снова обратить внимание на проблему и выполнить ремонт качественно, чтобы наконец решить вопрос, который доставляет дискомфорт уже долгое время.

Корреспондент Lada.kz повторно обратился за разъяснением в городской акимат.

Напомним, жители 4 микрорайона жаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд».

Ранее местные жители раскритиковали качество недавнего ремонта ливневой канализации в центре города.

Позже в городской администрации рассказали о проводимых в городе работах по их модернизации.