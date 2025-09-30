18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
30.09.2025, 09:12

Новые тарифы на воду и тепло утвердили в Актау

Общество 0 6 470 Ольга Максимова

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК рассмотрели заявку ТОО «МАЭК» на повышение тарифов на все виды воды и теплоэнергии. Тарифы вводятся в действие с 1 октября, передает Lada.kz.

Фото: акимат МО
Фото: акимат МО

В начале сентября ТОО «МАЭК» подало заявку, предусматривающую пересмотр тарифов в сторону повышения на регулируемые услуги по подаче всех видов воды по магистральным трубопроводам (питьевой, технической, горячей) и теплоэнергии. 

Как сообщили в территориальном департаменте Комитета, тарифы на воду и тепло для населения оставили на прежнем уровне. Повышение коснулось юридических лиц и бюджетных организаций. 

Так, тариф МАЭКа на питьевую воду для юрлиц повысился на 8,07%, бюджетных организаций – на 9,4%. Техническая вода для юридических лиц стала дороже на 4,1%, бюджетных организаций – на 4,8%. Значительнее всего выросли на тарифы на горячую воду. Так, юрлица станут платить больше на 12,1%, бюджетные организации – на 42,5%. 

Детально ознакомиться с новыми тарифами можно с помощью таблицы:


Также энергокомбинат запросил повышение тарифов на теплоэнергию.  Новые тарифы для всех групп потребителей с учетом отсутствия и наличия общедомовых приборов учета тепло (ОПУТ) выглядят так:

Напомним, представители ТОО «МАЭК» аргументировали необходимость пересмотра тарифов изменением стоимости газа, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, а также необходимостью поднимать сотрудникам зарплаты.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
На сайте МАЭКа скачали эти два Приказа, № 1503-в еще можно прочитать, а вот № 204-п так же не читаемый.
30.09.2025, 10:06
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Народ очень рад что его обдирают до последней нитки, а слуги народа только рады этому.
30.09.2025, 09:15
kotkaz
kotkaz
уважаемая Lada.kz! В статье таблицу с новыми тарифами невозможно прочитать.
30.09.2025, 06:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

