Новые тарифы на воду и тепло утвердили в Актау

В Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК рассмотрели заявку ТОО «МАЭК» на повышение тарифов на все виды воды и теплоэнергии. Тарифы вводятся в действие с 1 октября, передает Lada.kz .

Фото: акимат МО

В начале сентября ТОО «МАЭК» подало заявку, предусматривающую пересмотр тарифов в сторону повышения на регулируемые услуги по подаче всех видов воды по магистральным трубопроводам (питьевой, технической, горячей) и теплоэнергии.

Как сообщили в территориальном департаменте Комитета, тарифы на воду и тепло для населения оставили на прежнем уровне. Повышение коснулось юридических лиц и бюджетных организаций.

Так, тариф МАЭКа на питьевую воду для юрлиц повысился на 8,07%, бюджетных организаций – на 9,4%. Техническая вода для юридических лиц стала дороже на 4,1%, бюджетных организаций – на 4,8%. Значительнее всего выросли на тарифы на горячую воду. Так, юрлица станут платить больше на 12,1%, бюджетные организации – на 42,5%.

Детально ознакомиться с новыми тарифами можно с помощью таблицы:



Также энергокомбинат запросил повышение тарифов на теплоэнергию. Новые тарифы для всех групп потребителей с учетом отсутствия и наличия общедомовых приборов учета тепло (ОПУТ) выглядят так:

Напомним, представители ТОО «МАЭК» аргументировали необходимость пересмотра тарифов изменением стоимости газа, себестоимости электрической энергии и воды собственного производства, а также необходимостью поднимать сотрудникам зарплаты.