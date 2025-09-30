В Актау будут бесплатно проводить юридические консультации

Қазақ тіліне аудару

Практиковаться на реальных проблемах жителей города будут студенты юридического факультета под присмотром преподавателей в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото с сайта Freepik

Получить совет от будущих юристов жителей и гостей Актау приглашают в «Юридическую клинику», открытую по инициативе областного департамента юстиции.

Здесь студенты под руководством опытных преподавателей и юристов будут рассматривать реальные дела, помогать гражданам в оформлении документов. Центр станет открытой площадкой для получения бесплатной и качественной юридической помощи жителями региона, уверены руководители проекта.

Как считают инициаторы открытия «Юридической клиники», работа кабинета позволит соединить теоретические знания студентов юридического факультета с практикой, развить их профессиональные навыки и оказывать населению бесплатные юридические консультации.

«Юридическая клиника» принимает граждан по понедельникам, средам и пятницам с 9:00 до 12:00 часов, а также по вторникам и четвергам с 14:00 до 17:00 часов в Каспийском университете технологий и инжиниринга имени Есенова.