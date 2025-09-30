В Актау на месяц снизят цены на социально значимые продукты в крупных супермаркетах

Қазақ тіліне аудару

Власти региона заявили о попытке сдержать рост цен на продовольствие, передает Lada.kz .

Фото: inbusiness.kz

На территории региона в течение месяца – с 25 сентября по 25 октября проводится республиканская акция «Береке Fest».

Как рассказали в департаменте торговли и защиты прав потребителей Мангистауской области, «Береке Fest» - это масштабная инициатива, направленная на стабилизацию цен на продукты первой необходимости, поддержку казахстанских производителей, создание позитивных общественных настроений и стимулирование потребления отечественной продукции.

Товары казахстанских производителей, входящие в перечень социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), будут реализовываться покупателям с наценкой 5-10% вместо положенной 15%. В акции участвуют супермаркеты «AltynFood», «Ideal», «Дина», «Дана» и «Анвар».

В перечень СЗПТ входят 19 наименований продуктов: мука, хлеб, рожки, гречневая крупа, рис, картофель, морковь, лук, белокочанная капуста, сахар, подсолнечное и сливочное масла, говядина, куры, молоко, кефир, яйца, соль и творог.

Стоит отметить, что эффект от акции будет временный, так как казахстанцев вскоре ждет еще и традиционный предновогодний рост цен.