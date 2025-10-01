Мать солдата заявила об издевательствах сексуального характера над ее сыном в воинской части Бейнеу

Қазақ тіліне аудару

Мать солдата-срочника, попавшего в центр психического здоровья, раскрыла новые детали, которые якобы произошли с ее сыном в воинской части №99116, передает Lada.kz со ссылкой на kyn.kz .

Скриншот из видео Информбюро 31

Мать солдата Султана Шынтемирова, который был госпитализирован в центр психического здоровья Актау, рассказала, что ее 18-летнего сына склоняли к действиям сексуального характера и подвергали унижениям, что в итоге и подтолкнуло его к попытке суицида. Женщина утверждает, что над парнем издевались и даже демонстрировали ему половые органы, высмеивая его, передаёт издание со ссылкой на телеканал «Информбюро».

Мать Султана Шынтемирова утверждает, что применял жестокие методы старшина воинской части.

«Он сказал: если не будешь подчиняться, я тебя изобью. Сын пытался убежать, его догнали, после чего он порезал себе руку. Всё это произошло на фоне страха и унижения, когда ему демонстрировали интимную зону. После этого он и попытался покончить с собой. Есть один свидетель, но другие солдаты отказываются давать показания в защиту наших детей», - говорит Лаура Шынтемирова, мать солдата.

В том же Центре сейчас проходит лечение ещё один боец из воинской части №99116 в Бейнеуском районе - Нургельды Байыш. В армию, по словам родных солдата, он ушёл абсолютно здоровым, однако теперь ему поставили тяжёлый диагноз. Его мать до сих пор не может поверить в случившееся.

«Через десять дней после госпитализации ему поставили диагноз «раздвоение личности». Откуда он мог взяться? Мы отдали сына в армию абсолютно здоровым, а через несколько месяцев нам возвращают больного. Как за пять месяцев службы здоровый парень может превратиться в человека с психическим расстройством? Для меня это непостижимо», - говорит Жаркынай Лукпанова.

В настоящее время дело расследует военная полиция. Представители Сухопутных войск сообщили, что 18-летний Султан Шынтемиров будет переведён в главный военный клинический госпиталь в Астане.

Напомним, ранее стало известно, что военнослужащий из Бейнеу был госпитализирован в Центр психического здоровья.

Ответственные лица пообещали установить, что именно произошло в части, и наказать виновных. Тем временем встревоженные матери солдат обращаются за помощью к Министерству обороны.