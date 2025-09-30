18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
30.09.2025, 17:19

В Мангистау впервые установят сеть сейсмостанций

Общество 0 1 093 Ольга Максимова

Ученые Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области проводят экспедицию по изучению территории региона, в ходе которой планируется установка сейсмостанций, передает Lada.kz.

Фото МЧС РК
Фото МЧС РК

Ученые и спасатели проведут рекогносцировочные работы для исследования, разведки и оценки местности региона, где планируется установка новых сейсмостанций. Эта экспедиция является историческим событием, так как в регионе отсутствовали сети станций регулярного сейсмонаблюдения. Как отметили в МЧС РК, научные исследования важно проводить повсеместно.

«Во-первых, это позволяет отслеживать изменения в регионе и заблаговременно реагировать на возможные аномалии. Во-вторых, такие исследования необходимы для более глубокого и комплексного понимания природы землетрясений. В регионе имеется вероятность возникновения слабых, ощутимых сейсмических событий, которые остаются в пределах нормы. Это вовсе не свидетельствует о сдвижении крупных тектонических плит и не предвещает серьёзных катастрофических последствий», - сообщили в спасательном ведомстве.

Данными работами занимаются сотрудники лаборатории техногенной сейсмичности ННЦСНИ, которые изучают явления, происходящие в природе и недрах земли.

Участники экспедиции также проведут разведку местности, чтобы выяснить расположение ближайших населенных пунктов, дорог, связи и других коммуникаций. Также рассматриваются и геологические особенности местности для установки сейсмостанций. Кроме того, сейсмологи используют высокотехнологичные и высокочувствительные приборы, которые регистрируют различные шумы на местности. По результатам работы экспедиции будут оцениваться все факторы, чтобы принять решение о возведении сейсмической станции в той или иной точке. 

«Установка сети сейсмостанций в Мангистауской области станет важным шагом на пути к усилению сейсмической безопасности региона. Это позволит не только своевременно фиксировать подземные толчки и анализировать их природу, но и значительно повысит уровень научного понимания процессов, происходящих в земной коре. Полученные данные будут способствовать обеспечению устойчивого развития территории с учётом возможных природных рисков», - подытожили в МЧС РК.

Напомним, что азербайджанские сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в Каспийском море.

3
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?