В Мангистау впервые установят сеть сейсмостанций

Қазақ тіліне аудару

Ученые Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований (ННЦСНИ) МЧС РК совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области проводят экспедицию по изучению территории региона, в ходе которой планируется установка сейсмостанций, передает Lada.kz .

Фото МЧС РК

Ученые и спасатели проведут рекогносцировочные работы для исследования, разведки и оценки местности региона, где планируется установка новых сейсмостанций. Эта экспедиция является историческим событием, так как в регионе отсутствовали сети станций регулярного сейсмонаблюдения. Как отметили в МЧС РК, научные исследования важно проводить повсеместно.

«Во-первых, это позволяет отслеживать изменения в регионе и заблаговременно реагировать на возможные аномалии. Во-вторых, такие исследования необходимы для более глубокого и комплексного понимания природы землетрясений. В регионе имеется вероятность возникновения слабых, ощутимых сейсмических событий, которые остаются в пределах нормы. Это вовсе не свидетельствует о сдвижении крупных тектонических плит и не предвещает серьёзных катастрофических последствий», - сообщили в спасательном ведомстве.

Данными работами занимаются сотрудники лаборатории техногенной сейсмичности ННЦСНИ, которые изучают явления, происходящие в природе и недрах земли.

Участники экспедиции также проведут разведку местности, чтобы выяснить расположение ближайших населенных пунктов, дорог, связи и других коммуникаций. Также рассматриваются и геологические особенности местности для установки сейсмостанций. Кроме того, сейсмологи используют высокотехнологичные и высокочувствительные приборы, которые регистрируют различные шумы на местности. По результатам работы экспедиции будут оцениваться все факторы, чтобы принять решение о возведении сейсмической станции в той или иной точке.

«Установка сети сейсмостанций в Мангистауской области станет важным шагом на пути к усилению сейсмической безопасности региона. Это позволит не только своевременно фиксировать подземные толчки и анализировать их природу, но и значительно повысит уровень научного понимания процессов, происходящих в земной коре. Полученные данные будут способствовать обеспечению устойчивого развития территории с учётом возможных природных рисков», - подытожили в МЧС РК.

Напомним, что азербайджанские сейсмологи регулярно фиксируют подземные толчки в Каспийском море.