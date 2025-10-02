Пешком не пройти, на машине не доехать: жители Актау возмущены затянувшимися ремонтными работами на сетях

Қазақ тіліне аудару

Жители возмущены образовавшимися в результате ремонтных работ ямами в 16 микрорайоне. Они ждут асфальтированных и безопасных дорог уже пятый месяц, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 16 микрорайона

Жители жалуются на затянувшиеся строительные работы. По их словам, вот уже пятый месяц в 16 микрорайоне ведут «раскопки» : нет ограждений, дети играют прямо в ямах, а дорога сузилась до такой степени, что автомобилям едва хватает места для проезда.

Сколько можно эти трубы без конца переделывать! Неужели в городе нет нормального инженера? Или ждем несчастный случай? Асфальт годами не добьемся, - обращаются возмущенные горожане.

В Актауском городском акимате сообщили, что со стороны заказчика – отдела строительства – подрядной организации будет дано поручение. В ближайшие дни на данном участке завершат строительные работы.

