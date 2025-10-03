Статистики опубликовали данные о браках и разводах: в Мангистау наблюдается тревожная тенденция

Қазақ тіліне аудару

Мангистауская область в лидерах по бракам среди несовершеннолетних девушек. Такие данные привели в Бюро национальной статистики Казахстана, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Бюро нацстатистики представили основные статистические показатели о молодежи за 2020-2024 годы, в том числе статистику браков и разводов. Выяснилось, что Мангистауская область – в лидерах по бракам среди несовершеннолетних.

Согласно обнародованным данным, в брак в 2024 году вступили 4 050 мангистауских женихов и 4 212 невест. 3 644 жениха и 3 807 невест никогда ранее не состояли в браке, 399 мужчин и 392 женщины вернулись в РАГС после развода, после вдовства решили создать семью 7 и 13 соответственно.

Вышли замуж до достижения 18-летия - 47 (1,11%) девушек. В то же время в регионе зарегистрировали всего 4 несовершеннолетних жениха (0,09%).

Мангистауская и Улытауская (1,11% и 13 девочек) области занимают второе место по показателю браков среди несовершеннолетних девочек. Лидирует в рейтинге ВКО – 1,2% (39 девочек). Атырауская область с 1,15% (40 девочек) на третьем месте.

Всего в республике до совершеннолетия замуж вышли 616 девочек, или 0,16% от общего количества невест (100 788 человек).

Средний возраст по республике вступивших в брак в 2024 году женихов и невест составил 27,9 и 25,2 года. В Мангистауской области этот показатель – 26,3 и 23,9 лет соответственно.

На развод подали 717 мужчин и 845 женщин. Разочарование во второй половинке у мужчин и женщин наступает в разной возрастной категории. Если среди мужчин основной костяк разводов (308) пришелся на возрастной период 30-34 года, то у женщин – 25-29 лет (326).

Побывать в браке и развестись в возрасте 18-19 лет в Мангистауской области успели 3 парня и 36 девушек.