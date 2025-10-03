18+
03.10.2025, 09:32

Новые авиарейсы открыли из Актау осенью

Общество 0 7 405 Ольга Максимова

О расширении географии полетов сообщает авиакомпания «Air Astana». Запущены регулярные рейсы из Актау в Джидду и Медину (Саудовская Аравия), передает Lada.kz.

Фото пресс-службы авиакомпании Air Astana
Фото пресс-службы авиакомпании Air Astana

В «Air Astana» сообщили, что с сентября 2025 года открыты новые направления Актау  Джидда и Актау  Медина с чередованием раз в две недели.

Также компания возобновила рейсы из Алматы в Джидду с частотой два раза в неделю, и из Шымкента в Джидду один раз в неделю. С конца октября возобновляются рейсы Алматы  Медина дважды в неделю, Шымкент  Медина один раз в неделю, Астана  Джидда и Астана  Медина с чередованием раз в две недели.  

Эти маршруты позволят казахстанским пассажирам еще удобнее совершать паломнические поездки, а также обеспечат более широкие возможности для деловых и туристических путешествий. Гражданам Казахстана необходимо получить визу в Саудовскую Аравию, которую можно получить онлайн, - говорится в распространенном сообщении.

Также с конца октября возобновляются полеты в безвизовые для казахстанцев курортные направления: Алматы  Мале (Мальдивы) трижды в неделю, с увеличением до пяти частот в период высокого спроса  на Новый год и Наурыз; Алматы  Фукуок (Вьетнам)  пять раз в неделю, с увеличением до семи частот с декабря; Астана  Фукуок  трижды в неделю.

Кроме того, с конца октября «Air Astana» увеличивает количество рейсов на популярных туристических направлениях:

  • Алматы – Дубай: с 7 до 12 рейсов в неделю;
  • Астана – Дубай: с 7 до 10 рейсов в неделю;
  • Алматы – Бангкок: с 4 до 7 рейсов в неделю;
  • Алматы – Пхукет: с 4 до 7 рейсов в неделю.

Все новые рейсы выполняются на современных воздушных судах семейства Airbus A320neo и A321LR.

21
17
4
