Новые авиарейсы открыли из Актау осенью

Қазақ тіліне аудару

О расширении географии полетов сообщает авиакомпания «Air Astana». Запущены регулярные рейсы из Актау в Джидду и Медину (Саудовская Аравия), передает Lada.kz .

Фото пресс-службы авиакомпании Air Astana

В «Air Astana» сообщили, что с сентября 2025 года открыты новые направления Актау – Джидда и Актау – Медина с чередованием раз в две недели.

Также компания возобновила рейсы из Алматы в Джидду с частотой два раза в неделю, и из Шымкента в Джидду один раз в неделю. С конца октября возобновляются рейсы Алматы – Медина дважды в неделю, Шымкент – Медина один раз в неделю, Астана – Джидда и Астана – Медина с чередованием раз в две недели.

Эти маршруты позволят казахстанским пассажирам еще удобнее совершать паломнические поездки, а также обеспечат более широкие возможности для деловых и туристических путешествий. Гражданам Казахстана необходимо получить визу в Саудовскую Аравию, которую можно получить онлайн, - говорится в распространенном сообщении.

Также с конца октября возобновляются полеты в безвизовые для казахстанцев курортные направления: Алматы – Мале (Мальдивы) трижды в неделю, с увеличением до пяти частот в период высокого спроса – на Новый год и Наурыз; Алматы – Фукуок (Вьетнам) – пять раз в неделю, с увеличением до семи частот с декабря; Астана – Фукуок – трижды в неделю.

Кроме того, с конца октября «Air Astana» увеличивает количество рейсов на популярных туристических направлениях:

Алматы – Дубай: с 7 до 12 рейсов в неделю;

Астана – Дубай: с 7 до 10 рейсов в неделю;

Алматы – Бангкок: с 4 до 7 рейсов в неделю;

Алматы – Пхукет: с 4 до 7 рейсов в неделю.

Все новые рейсы выполняются на современных воздушных судах семейства Airbus A320neo и A321LR.