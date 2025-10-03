18+
02.10.2025, 20:36

Купальный сезон-2025 в Мангистау: сколько трагедий зарегистрировано на Каспии

Общество 0 1 203 Сергей Кораблев

За прошедший купальный сезон сотрудники ДЧС Мангистауской области спасли 50 человек, среди них 20 детей. Одиннадцать жителей региона утонули. Об этом сообщил заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлыбек Айжарыков на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передет Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
В ходе подготовки к купальному сезону водолазы департамента провели обследование дна водоемов на основании поступивших заявок от владельцев зон отдыха и пляжей, а также обучили 57 спасателей пляжей приемам спасения. В опасных и необорудованных местах совместно с местными исполнительными органами установлены 25 информационных стендов и 37 предупреждающих знаков.

В опасных зонах Каспийского моря и на коммунальных пляжах в отчетный период по будням дежурили 15 мобильных постов департамента по чрезвычайным ситуациям, а в выходные и праздничные дни  33 поста. В ходе дежурств сотрудники ведомства спасли 50 человек, в том числе 20 детей. Большинство спасенных  42 человека  это те, кто на сапбордах уплыли далеко от берега, и восемь детей, оставшихся без присмотра родителей на водоемах. Территориальные подразделения департамента совместно с местными исполнительными органами, департаментом полиции, прокуратурой, транспортной инспекцией Мангистауской области и волонтерами провели более 1 100 рейдов и патрулей. В результате, за нарушение правил безопасности на водоемах, в том числе за управление плавательными средствами без спасательного жилета и перевозку пассажиров, к административной ответственности по статье 412 КоАП РК привлечены 64 человека, за купание в несанкционированных местах  22 человека, а за оставление детей без присмотра на водоемах  шесть человек. Общая сумма наложенных штрафов составила 1 580 110 тенге, - сообщил Нурлыбек Айжарыков.

Отмечается, что на территории области насчитывается 10 опасных мест, где купание запрещено. Количество разрешенных для купания мест после внесения изменений в постановление акимата «Об определении мест для массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах и гидротехнических сооружениях Мангистауской области» в феврале текущего года достигло 45.

Однако, несмотря на проведённые меры и дежурства спасателей, статистика трагична: за купальный сезон утонули девять человек, в том числе три ребёнка. После окончания сезона зарегистрированы еще два случая гибели взрослых. Всего  11 погибших.

