Ливневку удалось починить только со второй попытки в Актау

В конце сентября коммунальные службы отчитались о ремонте ливнестока в 4 микрорайоне, возле дома №5, однако уже через три дня горожане снова услышали громкий грохот при проезде машин по конструкции. На этот раз, уверяют чиновники, ее сделали, сообщает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

По словам местных жителей, вибрация и металлический звук были настолько сильными, что мешали даже в квартирах домов, расположенных рядом с дорогой. Людям пришлось второй раз обращаться с жалобой в редакцию Lada.kz, чтобы проблему заметили чиновники.

Сегодня, 2 октября, в Актауском городском акимате сообщили, что причина шума была выявлена: одна из соединительных деталей ливнестока вышла наружу и при проезде автомобилей создавала помеху.

Мы ее убрали, сейчас все исправлено. Проблема решена, - заявили представители акимата.

Таким образом, горожанам пришлось дважды поднимать проблемный вопрос, прежде чем ливневка действительно перестала беспокоить. Люди надеются, что ремонт окажется долговечным и дополнительный вызов подрядной организации не потребуется.

Напомним, ранее жители 4 микрорайона жаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд».

Спустя время его отремонтировали, но, как утверждали люди, результат оказался нулевым.