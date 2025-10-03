18+
03.10.2025, 10:01

Ливневку удалось починить только со второй попытки в Актау

Общество

В конце сентября коммунальные службы отчитались о ремонте ливнестока в 4 микрорайоне, возле дома №5, однако уже через три дня горожане снова услышали громкий грохот при проезде машин по конструкции. На этот раз, уверяют чиновники, ее сделали, сообщает Lada.kz.

Фото Актауского городского акимата
Фото Актауского городского акимата

По словам местных жителей, вибрация и металлический звук были настолько сильными, что мешали даже в квартирах домов, расположенных рядом с дорогой. Людям пришлось второй раз обращаться с жалобой в редакцию Lada.kz, чтобы проблему заметили чиновники.

Сегодня, 2 октября, в Актауском городском акимате сообщили, что причина шума была выявлена: одна из соединительных деталей ливнестока вышла наружу и при проезде автомобилей создавала помеху.

Мы ее убрали, сейчас все исправлено. Проблема решена, - заявили представители акимата.

Таким образом, горожанам пришлось дважды поднимать проблемный вопрос, прежде чем ливневка действительно перестала беспокоить. Люди надеются, что ремонт окажется долговечным и дополнительный вызов подрядной организации не потребуется.

Напомним, ранее жители 4 микрорайона жаловались на шумный ливнесток, который «гремит, как бесконечный поезд».

Спустя время его отремонтировали, но, как утверждали люди, результат оказался нулевым.

6
1
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
Arzt_MD
Arzt_MD
Это шутка такая на портале? Ливневка в Актау....
03.10.2025, 23:46
