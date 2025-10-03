В двух микрорайонах Актау отключат электроэнергию

Қазақ тіліне аудару

В связи с планово-предупредительными работами в двух микрорайонах города временно будет ограничена подача электроэнергии, сообщает Lada.kz .

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 3 октября.

С 09:00 до 13:00 часов без электричества останутся жилые дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9/1 и 9/2 в 14 микрорайоне.

С 13:30 до 17:30 часов планируется ограничение электроснабжения в 15 микрорайоне. Под отключение попадут дома №№ 13, 22, 25А, 26, 35 и 37.

В предприятии просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.