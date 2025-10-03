Сколько сжиженного газа выделено для Мангистау в октябре

Қазақ тіліне аудару

Для Мангистауской области в октябре предусмотрено 18 тысяч тонн топлива. Об этом сообщили в региональном управлении предпринимательства и торговли, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

В октябре для Мангистауской области 14 342 тонн сжиженного нефтяного газа отрузит ТОО «КазГПЗ», еще 3 658 тонн – АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Как и в сентябре, на октябрь для региона было выделено 18 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа.

Напомним, в октябре на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе стартовали планово-предупредительные ремонтные работы. В акимате сообщили, что перебоев с поставками голубого топлива не ожидается, так как произойдет перераспределение объемов.