Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
03.10.2025, 11:55

Полиция Актау предупреждает: лжеучителя выманивают у детей банковские данные

Общество 0 919 Ольга Максимова

Мошенники под видом учителей звонят школьникам и заполучают их банковские данные, впоследствии лишая денег. О новой уловке злоумышленников рассказали в управлении полиции Актау, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: Freepik
Иллюстративное фото: Freepik

Лжеучителя звонят несовершеннолетним и под предлогом перевыпуска электронного дневника просят ребёнка продиктовать коды из SMS.

Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам «Госуслуги», онлайн-банкингу или банковским счетам родственников, - рассказала в полиции.

Правоохранители напоминают, что коды из SMS  это личная информация, которую нельзя никому сообщать, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы.

Также не следует переходить по подозрительным ссылкам и скачивать незнакомые приложения.

Все вопросы, касающиеся учебы, следует обсуждать с родителями или непосредственно со своим классным руководителем.

Напомним, с начала 2025 года отдел по борьбе с бесконтактными видами мошенничества преобразован в управление по противодействию киберпреступности департамента полиции Мангистауской области. Его руководитель, подполковник Айболат Мурзашев, рассказал о ситуации в регионе и мерах противодействия против такого вида обмана. Подробнее по ссылке.

