Полиция Актау предупреждает: лжеучителя выманивают у детей банковские данные

Мошенники под видом учителей звонят школьникам и заполучают их банковские данные, впоследствии лишая денег. О новой уловке злоумышленников рассказали в управлении полиции Актау, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

Лжеучителя звонят несовершеннолетним и под предлогом перевыпуска электронного дневника просят ребёнка продиктовать коды из SMS.

Дети, считая, что помогают родителям или школе, на самом деле предоставляют мошенникам доступ к сервисам «Госуслуги», онлайн-банкингу или банковским счетам родственников, - рассказала в полиции.

Правоохранители напоминают, что коды из SMS – это личная информация, которую нельзя никому сообщать, даже если звонящий представляется учителем или сотрудником школы.

Также не следует переходить по подозрительным ссылкам и скачивать незнакомые приложения.

Все вопросы, касающиеся учебы, следует обсуждать с родителями или непосредственно со своим классным руководителем.

