В Актау модернизируют электросети

В областном центре обновили 21,5 километра электросетей из запланированных 22,5. Об этом сообщает Актауский городской акимат, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокладку оставшегося километра обещают завершить до 12 октября. Об этом на выездном совещании доложил акиму города глава Актауского городского отдела ЖКХ Бексултан Шалабаев.

Этот этап модернизации позволит обеспечить бесперебойным питанием электроэнергией 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 19А, 28 и 29 микрорайоны, а также «Толкын-1» и «Толкын-2».

Второй этап предусматривает модернизацию 23,3 километров электрокабелей.

На шести объектах продолжаются строительно-монтажные работы. Они будут полностью завершены до 12 октября, и жители получат доступ к качественному электроснабжению, - отметил Бексултан Шалабаев, руководитель городского отдела ЖКХ.

Также успешно завершено строительство и ведутся пуско-наладочные работы подстанций ХАБ-1 и ХАБ-2 мощностью 110/10 кВ.

В частности, через прокладку электросетей от подстанции ХАБ-1 выполнено 90% работ по обеспечению электроэнергией 13 новых микрорайонов города (18, 18А, 19, 19А, 20, 20А, 36, 37, 38, 39, 40, 41 и 42 микрорайоны).

Отмечается, что эти проекты позволят не только обновить энергетическую систему Актау, но и обеспечить надежным электричеством растущие жилые массивы города в будущем, а также стабилизировать энергоснабжение всего города за счет снижения нагрузки других подстанций, заверяют в горакимате.