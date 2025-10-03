В Мангистау самый высокий показатель по доле молодежи NEET – что это означает?

Қазақ тіліне аудару

Бюро национальной статистики Казахстана предоставило данные о занятости молодежи в регионах страны. В Мангистауской области самая значительная прослойка молодых людей поколения NEET. Подробнее – в материале Lada.kz .

Иллюстративное фото: Freepik

Молодежью в стране принято считать людей возрастом от 14 до 24 лет.

NEET (Not in Education, Employment or Training) – это аббревиатура, обозначающая молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку.

По данным Бюро нацстатистики, доля молодежи NEET в регионе составляет 11,6%. Это самый высокий показатель по республике. Показатель по стране – 6,5%.

Рабочая сила указанного возраста в регионе составляет 170,9 тысяч человек, 165,5 тысяч из которых - занятые, 5,4 тысячи - безработные. Уровень безработицы составляет 3,1%. 49,3 тысяч мангистаусцев в силу возраста или других обстоятельств не входят в состав рабочей силы.

В Мангистауской области численность населения возрастом от 14 до 34 лет в 2025 году составляет 240 031 человек (29,8% от всего населения) – 122 558 мужчин и 117 473 женщины.

Больше молодежи проживает в селах. Как показала статистика, в этом году в таких населенных пунктах проживает 134 034 человека, а в городе живут 105 997 человек, относящихся к указанной возрастной группе.

Напомним, ранее статистики опубликовали данные о браках и разводах. Как было установлено, Мангистауская область в лидерах по бракам среди несовершеннолетних девушек. Подробнее по ссылке.