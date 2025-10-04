Прокуратура Мангистауской области опубликовала график приема граждан

Қазақ тіліне аудару

В надзорном органе обозначили часы, когда жители региона могут обратиться для обсуждения интересующего их вопроса, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Прокуратура Мангистауской области обнародовала график личного приема физических лиц и представителей юридических лиц главного прокурора Сериккали Кушалиева и его заместителей Жандоса Бердикулова, Нурлана Ахметбаева, Данияра Сыздыкова, Жандарбека Спана.

Прием проводится по предварительной записи по номерам телефонов: +7 (7292) 42-34-10 (внутренний 1303) или 42-68-11.

Напомним, о том, что Сериккали Кушалиев стал главным прокурором региона, стало известно совсем недавно, 29 сентября текущего года.