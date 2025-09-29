Назначен новый прокурор Мангистауской области

Қазақ тіліне аудару

Главой главного надзорного органа региона назначен Сериккали Кушалиев, экс-заместитель прокурора области Жетiсу, передает Lada.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Фото из архива Lada.kz

Сегодня, 29 сентября, ведомство опубликовало официальное сообщение с рядом назначений, одно из которых коснулось Мангистауской области.

Приказом Генерального прокурора РК старший советник юстиции Сериккали Кушалиев назначен прокурором Мангистауской области.

По данним СМИ, Сериккали Кушалиев родился 8 июня 1983 года в Балхашском районе Алматинской области. Окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а также Центрально-азиатский университет.

Работал на разных должностях прокуратуры Алматы, Алматинской области (2005-2020 годы).

С 2020 года был назначен прокурором Панфиловского района Алматинской области. До назначения занимал должность заместителя прокурора области Жетiсу.

Напомним, ранее должность занимал Айдос Майлыбаев.