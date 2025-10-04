Автомобильную дорогу между селами Атамекен и Баскудык временно перекроют

Қазақ тіліне аудару

Движение транспорта на автодороге №55 через сёла Атамекен и Баскудык будет временно приостановлено, передает Lada.kz со сылкой на пресс-службу акимата города.

Фото с сайта qaz-media.kz

В акимате сообщили, что автодорога №55 будет перекрыта в связи с проведением работ по прокладке водопровода.

Дорога будет временно закрыта с 20:00 часов 4 октября до 07:00 часов 6 октября, - сообщили в акимате.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.