Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
04.10.2025, 13:10

«Хотел увидеть море — и остался без денег»: в Актау просят помочь гражданину Туркменистана

Общество 0 3 615 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz  обратился директор общественного фонда «Мы люди – мы вместе» Имангазы Досмуханбетов. Он попросил жителей Актау помочь приобрести авиабилет гражданину Туркменистана, оказавшемуся без средств к существованию в нашем городе.

 

Кадр видео
Кадр видео

По словам Имангазы Досмуханбетова, в фонд обратился гражданин Туркменистана, прибывший в Актау на такси. Мужчина планировал вылететь в Москву к своей тёте, однако, гуляя по набережной, потерял деньги и остался без средств к существованию.

В жизни может случиться всякое — беда может постигнуть любого. В наш фонд обратился гражданин Туркменистана Артём, 45 лет. Он позвонил прямо из аэропорта, где уже третий день ночует. В Актау мужчина приехал на такси, имея при себе 200 долларов. Перед тем как лететь в Москву, он решил прогуляться по городу и сходить на набережную, чтобы увидеть море. Однако во время прогулки у него украли деньги, отложенные на билет, и он остался без средств к существованию. Артём планировал отправиться в Москву на заработки, но теперь оказался в трудной ситуации. Несколько дней он провёл в аэропорту, ожидая электронный билет от тёти для вылета в Москву. Однако, так и не получив его, мужчина от безысходности обратился к нам, — рассказал Имангазы Досмуханбетов.

Имангазы Досмуханбетов обратился к неравнодушным жителям с просьбой помочь приобрести мужчине авиабилет.

Для этого фонд открыл сбор средств. На собранные деньги планируется не только купить билет, но и дать ему небольшую сумму в дорогу. Сейчас мужчине арендовали квартиру на два дня и закупили продукты, чтобы он мог дождаться окончания сбора. Хочу отметить, что мужчина не употребляет алкоголь и не курит, у него в Туркменистане трое детей. В Актау он приехал вынужденно, чтобы затем вылететь в Москву на заработки. По профессии он крановщик, — рассказал директор фонда.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 702 821 0650. 

 

14
10
2
Комментарии

2 комментарий(ев)
Маряк
Маряк
Тёмная история., скорее всего прогулял деньги
05.10.2025, 07:58
fox1167
fox1167
"Хотел увидеть море"---Сюда он мог попасть на такси только с Красноводска через Бекдаш! Там точно такое же море!
04.10.2025, 16:03
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

