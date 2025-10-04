Под покровом закона и веры: 1500 стражей порядка у святынь Бекет-Ата и Шопан-ата

Қазақ тіліне аудару

В Мангистау проходят мероприятия, посвящённые 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и его духовного наставника Шопан-ата. Для обеспечения порядка и безопасности паломников у святых мест задействованы более 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка несут круглосуточное дежурство, регулируют движение транспорта, следят за общественным порядком и принимают меры по предотвращению правонарушений.

Более 1500 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии задействованы в обеспечении порядка у святых мест Бекет-Ата и Шопан-ата.

Подобные мероприятия проводятся в рамках принципа «Закон и порядок» и направлены на создание безопасных условий для паломников и гостей региона, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 и 4 октября пройдет торжественный ужин, посвященный 275-летию со дня рождения Бекет-ата Мырзагулулы и памяти его духовного наставника Шопана-ата. Для удобства горожан организовали бесплатный общественный транспорт.