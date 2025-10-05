В Актау завершился кинофестиваль тюркских народов «Қорқыт ата»

В Актау состоялась церемония закрытия международного кинофестиваля тюркских народов «Қорқыт ата», который на несколько дней превратил Каспийский город в культурную столицу тюркского мира, передает Lada.kz по информации Центра общественных коммуникаций региона.
На гала-вечере подвели итоги фестиваля и объявили имена победителей в главных номинациях. По решению жюри, лучшим художественным фильмом признана картина из Кыргызстана — «Қара. Қызыл. Сары».
Премию за лучшую режиссуру получил казахстанский постановщик Аруан Анартай за фильм Joqtau, а награду за лучший сценарий — представитель Азербайджана Талех Юзбейов (May be).
В номинации «Лучшая актриса» жюри назвало сразу двух победительниц — Юлдуз Раджабову из Узбекистана (Shamskamar) и Мине Доган из Турции (Beyond the Rails). Лучшим актёром стал Парвиз Маммадрзаев из Азербайджана за роль в фильме Oil.
Среди документальных фильмов победителями признаны:
1 место; Gingerbread for her father, my grandfather, her grandfather (Казахстан);
2 место: Nargin: Mysterious till the end (Азербайджан);
3 место: In the Footsteps of Bartok (Венгрия).
Специальный приз жюри получил фильм Boz Ui (Киргизия), а в категории документальных лент — Sounds of the Mountains (Турция).
Также вручены особые награды:
За вклад в развитие кинобизнеса — компании Kinopark (Алмас Мендыбаев);
Премия TÜRKSOY «За вклад в тюркскую культуру» — актрисе Самал Еслямовой (Казахстан);
Специальный приз жюри — фильму Kitap (Туркменистан) и художественной ленте Kachkyn (Киргизия).
В завершение церемонии руководитель управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Нуртас Сали передал переходящую статуэтку фестиваля представителям сферы культуры Турции — следующей принимающей стороне.
Наомним, в Актау на международный кинофестиваль прибыл турецкий актёр Бурак Озчивит. За четыре дня зрители смогли оценить около 50 кинокартин из разных стран мира.
