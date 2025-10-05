18+
05.10.2025, 15:36

В Актау одиноких пенсионеров кормят бесплатными горячими обедами

Общество 0 1 752 Наталья Вронская

В Актау благотворительный фонд Имангазы Досмухамбетова «Мы люди, мы вместе» запустил новый социальный проект под названием «Горячие обеды для одиноких бабушек и дедушек-инвалидов». Его цель — поддержать пожилых людей, которые живут одни и нуждаются в заботе, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Первые благотворительные обеды прошли в эту субботу. Для пожилых людей, живущих одни и нуждающихся в поддержке, волонтёры накрыли стол с домашними блюдами. В меню — перловка с курицей и овощами, салат из помидоров и огурцов, а также ароматный хлеб, испечённый прямо перед подачей.

По словам руководителя фонда Имангазы Досмухамбетова, в списках уже более 50 одиноких пенсионеров, которым необходима забота и горячее питание. Организовывать такие обеды планируется раз в неделю.

Дорогие друзья! Мы запустили наш добрый проект. Сегодня прошёл первый день, и все остались довольны. Очень надеемся на вашу поддержку, — написал Имангазы.

Организаторы приглашают всех неравнодушных присоединиться к благотворительной инициативе. Сейчас фонду особенно нужны волонтёры — для приготовления и раздачи обедов, а также для доставки продуктов одиноким пожилым людям.

Продукты принимаются любые: крупы, овощи, фрукты, сахар, мясо и другие продукты длительного хранения.

Помощь можно привозить по адресу: Шанрак-32В, дом 12 (с тыльной стороны первого подъезда).

Также помощь можно оказать переводом на Kaspi Gold 87474525168 (Алиби).

«Каждая банка тушёнки, каждый килограмм крупы — это тёплый обед и улыбка на лице наших стариков», — говорят волонтёры фонда.

