Новый авиарейс из Актау откроется в ноябре текущего года

С 29 ноября 2025 года FlyArystan запускает прямой рейс из Актау в Дубай, передает Lada.kz .

Фото: FlyArystan

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что новый маршрут предоставит пассажирам удобный и доступный способ путешествовать в один из популярных туристических городов.



Самолеты FlyArystan будут летать по направлению Актау-Дубай-Актау раз в неделю – по субботам.

Согласно информации, в период зимних школьных каникул - с 16 декабря по 6 января, а также весенних праздников - с 10 по 24 марта добавятся дополнительные рейсы по вторникам. Средняя продолжительность перелета составит 3,5 часа.

Запуск рейса из Актау в Дубай отражает стратегический курс FlyArystan на расширение доступных маршрутов, в том числе международных. Сегодня авиакомпания выполняет рейсы из Актау в Кутаиси, Баку и Стамбул. Дубай традиционно является одним из самых востребованных направлений у казахстанских путешественников, оставаясь одновременно ведущим туристическим и деловым центром мира. Мы уверены, что новый маршрут станет оптимальным решением для самых разных категорий путешественников, - сказал Ричард Леджер, президент АО «FlyArystan».

Пассажиры из других регионов Казахстана смогут добраться до Актау рейсами FlyArystan из Атырау, Актобе, Алматы, Шымкента, Астаны и Уральска. Для граждан Казахстана действует безвизовый режим в ОАЭ сроком до 30 дней.



Стандартный тариф FlyArystan включает одну единицу ручной клади весом до 5 кг (56×23×36 см) и случайно выбранное место на борту.

Напомним, ранее собщалось, что с сентября 2025 года открыты новые направления Актау – Джидда и Актау – Медина с чередованием раз в две недели.