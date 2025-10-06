В Актау 12 октября временно перекроют несколько дорог

Қазақ тіліне аудару

В связи с проведением марафона в Актау перекроют несколько дорог, сообщает Lada.kz .

Фото: krsk.kp.ru

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, в областном центре 12 октября временно перекроют дороги в связи с проведением «Caspian Marathon 2025».

В связи с этим на улицах, по маршруту марафона, движение транспорта будет частично ограничено с 06:00 до 14:00 часов. Дороги будут постепенно открываться по мере прохождения участниками дистанций, - сообщили в акимате.

Финишируют участники спортивного мероприятия на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

Движение в обоих направлениях будет временно перекрыто по следующим участкам:

от амфитеатра до ресторана Chechil Pub и отеля Sulo (бывший Renaissance);

от Chechil Pub до парка «Акбота»;

от перекрёстка, спускающегося к стадиону «Каспий»;

от стадиона «Каспий» до жилого массива «Акжелкен»;

от «Акжелкена» до воинской части 20/18.

Напомним, принять участие в марафоне могут все желающие.

Марафон предлагает разнообразные дистанции: 5 км (забег), 5 км (скандинавская ходьба), 10 км (бег), 10 км (скандинавская ходьба), полумарафон – 21,1 км и полный марафон – 42,2 км. Марафонская дистанция включает два круга по маршруту полумарафона (21,0975 км × 2).