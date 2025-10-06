18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
06.10.2025, 16:13

В Актау 12 октября временно перекроют несколько дорог

Общество 0 3 422 Лиана Рязанцева

В связи с проведением марафона в Актау перекроют несколько дорог, сообщает Lada.kz.

Фото: krsk.kp.ru
Фото: krsk.kp.ru

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, в областном центре 12 октября временно перекроют дороги в связи с проведением «Caspian Marathon 2025».

В связи с этим на улицах, по маршруту марафона, движение транспорта будет частично ограничено с 06:00 до 14:00 часов. Дороги будут постепенно открываться по мере прохождения участниками дистанций, - сообщили в акимате. 

Финишируют участники спортивного мероприятия на площади амфитеатра в 15 микрорайоне.

Движение в обоих направлениях будет временно перекрыто по следующим участкам:

  • от амфитеатра до ресторана Chechil Pub и отеля Sulo (бывший Renaissance);
  • от Chechil Pub до парка «Акбота»;
  • от перекрёстка, спускающегося к стадиону «Каспий»;
  • от стадиона «Каспий» до жилого массива «Акжелкен»;
  • от «Акжелкена» до воинской части 20/18.

Напомним, принять участие в марафоне могут все желающие.

Марафон предлагает разнообразные дистанции: 5 км (забег), 5 км (скандинавская ходьба), 10 км (бег), 10 км (скандинавская ходьба), полумарафон  21,1 км и полный марафон  42,2 км. Марафонская дистанция включает два круга по маршруту полумарафона (21,0975 км × 2).

18
7
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Jack
Jack
Город перекопан, у гаишников очередное мероприятие - всех тормозят перекрыв полосу, тут еще марафон свалился на голову. Утром весь город побежит...
06.10.2025, 16:20
fox1167
fox1167
"на улицах, по маршруту марафона, движение транспорта будет частично ограничено с 06:00 до 14:00 часов"----Задолбали! Мало пробок на дорогах так они ещё создают дополнительные нагрузки на другие участки дорог! Пусть бегут в аэропорт! Хоть на сутки закрывайте там дорогу!
06.10.2025, 12:12
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?