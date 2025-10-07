Очередная громкая ливневка – теперь на шум пожаловались жители 7 и 8 микрорайонов Актау

Қазақ тіліне аудару

На некачественно установленный ливнесток теперь жалуются жители 7 и 8 микрорайонов областного центра. Конструкция во время проезда автомобилей гремит так, что негативно влияет на покой жителей близлежащих домов, передает Lada.kz .

Ливневый сток. Фото автора

Ливнесток находится на центральной автодороге, где движение не стихает даже ночью. Поэтому жильцы лишились спокойного сна – звук проходит даже через закрытые окна. Ночью еще хуже, говорят жильцы, потому что исчезает фоновый шум и грохот звучит очень отчетливо.

На текущий ремонт ливневых канализаций из городского бюджета выделено 267 миллионов тенге. В результате открытого конкурса победило ТОО «Меруерт LTD». Общая сумма договора составила 213,5 миллиона тенге, а фактическая – 65,1 миллиона тенге. На эти средства должны были отремонтировать 44 ливневых стока на автодорогах областного центра.

Однако качество проделанных работ вызывает вопросы. Ранее жители отмечали, что та же ливневка между 7 и 8 микрорайонами не прошла проверку даже небольшим дождем. Машины оказались «по брюхо» в воде.

Также на шум ливнестока жаловались жильцы дома №5 4 микрорайона. Починить его удалось только со второй попытки.

К слову, точно также гремит ливневый сток между Ботаническим садом (10 мкр.) и торговым центром «Ардагер» (9 мкр.).

Редакция Lada.kz ожидает, что акимат Актау отреагирует на жалобы жителей о качестве проведенных работ и, как заказчик, обязует компанию-подрядчика устранить неполадки за свой счет, тем более, что срок исполнения договора установлен до 31 декабря 2025 года.