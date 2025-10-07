18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 11:31

Очередная громкая ливневка – теперь на шум пожаловались жители 7 и 8 микрорайонов Актау

Общество 0 1 043 Ольга Максимова

На некачественно установленный ливнесток теперь жалуются жители 7 и 8 микрорайонов областного центра. Конструкция во время проезда автомобилей гремит так, что негативно влияет на покой жителей близлежащих домов, передает Lada.kz.

Ливневый сток. Фото автора
Ливневый сток. Фото автора

Ливнесток находится на центральной автодороге, где движение не стихает даже ночью. Поэтому жильцы лишились спокойного сна – звук проходит даже через закрытые окна. Ночью еще хуже, говорят жильцы, потому что исчезает фоновый шум и грохот звучит очень отчетливо.

На текущий ремонт ливневых канализаций из городского бюджета выделено 267 миллионов тенге. В результате открытого конкурса победило ТОО «Меруерт LTD». Общая сумма договора составила 213,5 миллиона тенге, а фактическая – 65,1 миллиона тенге. На эти средства должны были отремонтировать 44 ливневых стока на автодорогах областного центра.

Однако качество проделанных работ вызывает вопросы. Ранее жители отмечали, что та же ливневка между 7 и 8 микрорайонами не прошла проверку даже небольшим дождем. Машины оказались «по брюхо» в воде.

Также на шум ливнестока жаловались жильцы дома №5 4 микрорайона. Починить его удалось только со второй попытки.

К слову, точно также гремит ливневый сток между Ботаническим садом (10 мкр.) и торговым центром «Ардагер» (9 мкр.).

Редакция Lada.kz ожидает, что акимат Актау отреагирует на жалобы жителей о качестве проведенных работ и, как заказчик, обязует компанию-подрядчика устранить неполадки за свой счет, тем более, что срок исполнения договора установлен до 31 декабря 2025 года.

1
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?