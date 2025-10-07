Очередная громкая ливневка – теперь на шум пожаловались жители 7 и 8 микрорайонов Актау

На некачественно установленный ливнесток теперь жалуются жители 7 и 8 микрорайонов областного центра. Конструкция во время проезда автомобилей гремит так, что негативно влияет на покой жителей близлежащих домов, передает Lada.kz.
Ливнесток находится на центральной автодороге, где движение не стихает даже ночью. Поэтому жильцы лишились спокойного сна – звук проходит даже через закрытые окна. Ночью еще хуже, говорят жильцы, потому что исчезает фоновый шум и грохот звучит очень отчетливо.
На текущий ремонт ливневых канализаций из городского бюджета выделено 267 миллионов тенге. В результате открытого конкурса победило ТОО «Меруерт LTD». Общая сумма договора составила 213,5 миллиона тенге, а фактическая – 65,1 миллиона тенге. На эти средства должны были отремонтировать 44 ливневых стока на автодорогах областного центра.
Однако качество проделанных работ вызывает вопросы. Ранее жители отмечали, что та же ливневка между 7 и 8 микрорайонами не прошла проверку даже небольшим дождем. Машины оказались «по брюхо» в воде.
Также на шум ливнестока жаловались жильцы дома №5 4 микрорайона. Починить его удалось только со второй попытки.
К слову, точно также гремит ливневый сток между Ботаническим садом (10 мкр.) и торговым центром «Ардагер» (9 мкр.).
Редакция Lada.kz ожидает, что акимат Актау отреагирует на жалобы жителей о качестве проведенных работ и, как заказчик, обязует компанию-подрядчика устранить неполадки за свой счет, тем более, что срок исполнения договора установлен до 31 декабря 2025 года.
